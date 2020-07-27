Son dakika haberi... Bakan Akar: "4 askerimiz, 2 sivil şoförümüz hayatını kaybetti" Son dakika haberi... Bakan Akar: "4 askerimiz, 2 sivil şoförümüz hayatını kaybetti" -"İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar: "4 askerimiz, 2 sivil şoförümüz hayatını kaybetti" -"İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu" MERSİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, incelemelerinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ndeki yaralı askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası hastane önünde açıklamalarda bulundu. Kaynak: İHA