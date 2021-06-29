Son dakika haberi... Bahşılı'da Gazi ve Şehit Aileleri Parkı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bahşılı'da Gazi ve Şehit Aileleri Parkı açıldı

Son dakika haberi... Bahşılı'da Gazi ve Şehit Aileleri Parkı açıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Gazi ve Şehit Aileleri Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Gazi ve Şehit Aileleri Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ata Dönmez Mahallesi Kızılırmak kıyısında yapılan parkın açılışına Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, şehit yakınları ve gaziler ile televizyon programcısı İkbal Gürpınar katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, parkın 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulduğunu belirterek, gazi ve şehit ailelerine ücretsiz çay ve kahve ikramlarının yapılacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin parktan faydalanabileceği piknik alanını hizmete sunduklarını anlatan Tekin, daha çok hizmet için durmadan çalıştıklarını dile getirdi.

Öcal da şehit yakınlarına ve gazilere tahsis edilen parkın Kırıkkale Şehitliğine de yakın olması dolayısıyla güzel bir mekan olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Emre Kocadağ Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bahşılı'da Gazi ve Şehit Aileleri Parkı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:16:37. #1.16#

title