Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu
Son dakika haber: İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, Batı Kudüs'taki Cumhurbaşkanlığı binasında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubu sundu.
İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, Batı Kudüs'taki Cumhurbaşkanlığı binasında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubu sundu.