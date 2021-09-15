Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu - Haberler
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Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, Batı Kudüs'taki Cumhurbaşkanlığı binasında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubu sundu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, Batı Kudüs'taki Cumhurbaşkanlığı binasında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubu sundu.

Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Celahime, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubu sundu - Haberler
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