Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

25.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:19
Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde Arif Sevinç (55), bahçesine giren komşusunun 'Tony' adlı köpeğine sopayla vurarak ölümüne neden oldu.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde Arif Sevinç (55), bahçesine giren komşusunun 'Tony' adlı köpeğine sopayla vurarak ölümüne neden oldu.  Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi olurken Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim" diye kendini savundu.

Vakfıkebir ilçesi Büyükliman Mahallesi'nde Ömercan Karkaç'ın 'Tony' isimli köpeği iddiaya göre Arif Sevinç'in tavuklarının bulunduğu bahçesine girdi. Sevinç, bu sırada köpeğe sopayla saldırdı. Köpeği döven saldırgana mahalle sakinleri de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ancak kanlar içerisinde kalan ve yürümekte zorluk çeken köpek, kurtarılamadı. Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.  

'ÇOK SAYIDA DARBE VARDI'Veteriner Hakan Oruç, köpeğin kafasına çok sayıda darbe aldığını belirterek, "Sopayla vurduklarını söylüyorlar. Baş bölgesinde yaygın bir ödem söz konusu. Ödemler nedeniyle kafatasında kırık veya çatlak olup olmadığı net anlaşılamıyor. Ağzındaki kan darbelerden kaynaklı oluşmuş. Diş ve diş etlerinde darbeye bağlı zedelenmeler vardı" dedi.KENDİNİ SAVUNDUKöpeği bahçesine girdiği için dövdüğü söyleyen Arif Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim. Köpeği ben çözmedim. Sahibi çözüp bırakıyor. Köpeğini idare edeceksin, kendi kendine bakacaksın. Benim bahçeme geçemez" diye konuştu.

Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü
Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü
Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü
Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:19:14. #1.16#
title