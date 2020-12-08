Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada
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Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada

08.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:10
Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada

İSTANBUL DHA Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kameralara yansıdı.

İSTANBUL DHA Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta saat  22.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi bulunan ve tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kundaklanması üzerine harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheli Ahmet A.'nın (24) gerçekleştirdiğini tespit ederek, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Mala Zarar Verme" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada
Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada
Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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