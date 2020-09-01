Son dakika haberi: Bahçelievler'de silahla yaralama Son dakika gündem haberi... Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden bir araç içinden, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA