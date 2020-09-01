Son dakika haberi: Bahçelievler'de silahla yaralama
Son dakika gündem haberi... Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
01.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:56
Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden bir araç içinden, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.
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Kaynak: AA