Son dakika haberi! Bahçelievler'de patlama olan işyerinin yanındaki binalar da hasar gördü Son dakika gelişmesine göre Yüksel KOÇ / BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu.

Yüksel KOÇ/ BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu. Bir dairenin oturma odasının duvarı yıkıldı.

Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binadakiler ve çevredekiler korku yaşadı. Patlama nedeni ile yan binaların camları kırıldı, dairelerin içinde büyük hasarlar meydana geldi. Bir dairenin ise oturma odasının duvarı yıkıldı.

Kaynak: DHA