Son dakika haberi... Bahçelievler'de işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
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Son dakika haberi... Bahçelievler'de işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Son dakika haberi... Bahçelievler'de bir iş yerinden, Küçükçekmece'de ise aynı mahallede bir günde üç ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Son dakika haberi... Bahçelievler'de işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
19.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:21
Bahçelievler'de bir iş yerinden, Küçükçekmece'de ise aynı mahallede bir günde üç ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Bahçelievler'deki iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi üzerinde 13 Ağustos tarihinde 3 ayrı evden hırsızlık meydana gelmesi üzerine soruşturma başlattı. Polis yaptığı incelemelerde hırsızlık şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyası, kimlik kartı, tablet, şeker ölçüm cihazı ve cep telefonu çaldıklarını tespit etti. Çalışmaların devamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karışan 3 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Polis, 16 Ağustos Pazar günü şüphelileri adreslerinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Şahin Ç. (18)'nin 15 adet suç kaydı, Kerem Ö.(20)'nün 12 adet suç kaydı ve Furkan E.(22)'nin 16 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin 9 Ağustos tarihinde Bahçelievler'de bulunan bir iş yerinden 26 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları ve buldukları araba anahtarlarını çaldıkları öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin Bahçelievler Kalendar Sokak üzerinde bulunan iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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Kaynak: DHA

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