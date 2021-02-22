Bahçelievler'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir binanın elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sırlarından Bahçelievler Şirinevler Yeniçeri Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlar binayı sararken, üst katlarda mahsur kalanlar ekipler tarafından itfaiye merdiveni ile kurtardı. Bina girişinde bulunan elektrik panosu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı