Bahçelievler'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçelievler'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

22.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:25
Bahçelievler'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir binanın elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir binanın elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Yangın, saat 21.00 sırlarından Bahçelievler Şirinevler Yeniçeri Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlar binayı sararken, üst katlarda mahsur kalanlar ekipler tarafından itfaiye merdiveni ile kurtardı. Bina girişinde bulunan elektrik panosu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Onur Akay Özge Özder Demet Akalın Meghan Markle
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 23:25:47. #1.16#
title