Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
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Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

15.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:45
Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçelievler'de 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı.

Bahçelievler'de 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangında beş katlı binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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