BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI

BAHÇELİEVLER'de hastanede tedavi altına alınan ve vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu tespit edilen Yağmur isimli bebek öldü. Annesi Merve Özyurt (20) "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Olay, Bahcelievler Zafer Mahallesinde meydana geldi. 1 Ekim 2021 doğumlu Yağmur bebek rahatsızlandığı gerekçesiyle 20 Ekim 2021'de anne ve babası tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 19 günlük Yağmur bebek doktor tarafından muayene edildi. Yapılan muayenede bebeğin vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu ayrıca darbedildiği tespit edildi. Yağmur bebek 84 gün sonra 12 Ocak'ta hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Merve Özyurt ve baba Tekin Özyurt (39) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Yağmur bebeğin sağ kolunda, burun üzerinde, sağ boyunda, köprücük kemiğinde yara izleri olduğu, sağ ön kol ve köprücük kemiğinde de kırıklar olduğu tespit edildi. Anne Merve Özyurt "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Tekin Özyurt ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma zorunluğuyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel