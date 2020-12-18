Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
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Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi

18.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:25

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde sahte içkinin saklandığı deponun adresi belirlendi.

Ekiplerce Bahçelievler'deki depoya düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü ve bandrolsüz şişelerde 2 ton içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi İ.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi
Bahçelievler'de 2 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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