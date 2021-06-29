Son dakika haberi! BAHÇELİEVLER D-100 KARAYOLU'NDA SERVİS MİDİBÜSÜ KAZA YAPTI: 5 YARALI

Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı daha sonra da yeşillik alana çıkarak durdu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı daha sonra da yeşillik alana çıkarak durdu. Kaza sonrası midibüsün sürücüsü ve 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda gece saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CAJ 342 plakalı midibüsü kullanan Volkan Uğural, Edirne istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün hakimiyetini yitirdiği midibüs bariyerlere çarpıp ardından da yeşillik alana çıkarak durdu. Kaza sonrası midibüste bulunan 4 yolcu ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan midibüste bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için olay yerinde önlem aldı. Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı İBB'ye ait vinç kaza sonrası midibüsü bulunduğu yerden çekerek kaldırdı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu