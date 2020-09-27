Son dakika haberi! Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk...
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Son dakika haberi! Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk...

27.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:56
Son dakika haberi! Bahçeli:

Son dakika gündem haberi: Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur.

Bahçeli: "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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