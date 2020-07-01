Son dakika haberi... Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya... Bir son dakika haberine göre Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum.

Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." Kaynak: AA