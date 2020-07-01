Son dakika haberi... Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya...
Bir son dakika haberine göre Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum.
01.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:21
Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum."
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Kaynak: AA