Son dakika haberi! Bahçeli: "Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan...
Son dakika haberi: Bahçeli: "Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum.
Bahçeli: "Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı