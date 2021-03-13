Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye
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Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye

13.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:11
Son dakika haberi... Bahçeli'den Bakan Soylu'ya taziye

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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