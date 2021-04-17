Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü

Bir son dakika haberine göre Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldüANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, cami bahçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi uygulanan veterinerde tüm müdahaleye rağmen telef oldu.