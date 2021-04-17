Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü
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Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldüANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, cami bahçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi uygulanan veterinerde tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, cami bahçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi uygulanan veterinerde tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Çayırhan Mahallesi Merkez Camii'nin bahçesinde dün yiyecek arayan vaşağı görenler, belediyeye haber verdi. Gelen zabıta ekipleri, bitkin olduğu anlaşılan vaşağı yakalayarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Veteriner kliniğinde tedavi uygulanan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu. Hayvanın uzun süre aç kalması nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi.

Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü
Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü
Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü
Son dakika haberi: Bahçede bitkin bulunup, veterinerde tedavi uygulanan vaşak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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