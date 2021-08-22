Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği
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Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği

Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aydı'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde bulunan bir bahçe evinde yangın çıktı.

Aydı'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde bulunan bir bahçe evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti.

Sabah saatlerinde Kızılcaköy Mahallesi'nde Ayşe Salcan isimli şahsın bahçe evinden dumanların yükseldiğini görenler durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği
Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği
Son dakika haberi: Bahçe evinde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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