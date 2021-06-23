Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş'ün bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş'ün bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere Güngörmüş'ün elinde tüfek olan Tuna T.'den kaçtığı, şüphelinin Güngörmüş'ü yakalayıp ateş ettiği, Güngörmüş'ün yere düştüğü ve şüphelinin tüfeğin namlu kısmıyla Güngörmüş'ün kafasına vurduğu anlar yansıdı.

Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
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Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Haberler
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