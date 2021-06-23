Son dakika haberi: BAHÇE DUVARI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Son dakika haber... Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş'ün bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Bursa'da, Nizamettin Güngörmüş'ün bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Tuna T. tarafından tüfekle vurularak, öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere Güngörmüş'ün elinde tüfek olan Tuna T.'den kaçtığı, şüphelinin Güngörmüş'ü yakalayıp ateş ettiği, Güngörmüş'ün yere düştüğü ve şüphelinin tüfeğin namlu kısmıyla Güngörmüş'ün kafasına vurduğu anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı