Son dakika haberi! Bağlar Belediyesinden çocuklar için estetik yüzme havuzu
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Son dakika haberi! Bağlar Belediyesinden çocuklar için estetik yüzme havuzu

Gelen son dakika haberine göre Bağlar Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Göletli Park alanı içinde yüzme havuzu yapıldı.

Son dakika haberi! Bağlar Belediyesinden çocuklar için estetik yüzme havuzu
11.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:46

Bağlar Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Göletli Park alanı içinde yüzme havuzu yapıldı.

Bağlar ilçesinde çocuklar için estetik ve modern özelliklere sahip yüzme havuzu inşa edildi. Tatile gitme imkanı olmayan ve aşırı sıcak havalarda serinleme imkanı bulamayan çocuklar için yüzme havuzu yapıldı.

Tamamlanma aşamasına gelen havuzla ilgili incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocukların park içinde bulunan süs havuzlarına girmesinin risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Bunun önüne geçmek için modern bir havuz inşa ettiklerini belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bu çalışmayı hayata geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tatile gidemeyen ve aşırı sıcaklarda serinleme imkanı bulamayan çocuklarımız gönül rahatlığı ile yararlanabilecek. Yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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