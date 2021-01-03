Son dakika haberi! Bağlar Belediyesi polis merkezini yeniledi
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Son dakika haberi! Bağlar Belediyesi polis merkezini yeniledi

03.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:54
Son dakika haberi! Bağlar Belediyesi polis merkezini yeniledi

Son dakika haberi: Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan 10 Nisan Polis Merkezi'nin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek güvenlik güçleri için kullanışlı hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan 10 Nisan Polis Merkezi'nin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek güvenlik güçleri için kullanışlı hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden hizmetler kapsamında halkın huzur ve asayişi için mücadele eden güvenlik güçlerine ait yerleşke ve kampüslerin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru için fedakarca çalışan kahraman güvenlik güçlerimizin sağlıklı koşullarda görev yapmasını önemsiyoruz. İlçemizde bulunan 10 Nisan Polis Merkezimizin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek modern bir görünüm kazandırdık. Hem milletimize hem kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ve yine topluma hizmet veren kurum ve kuruluşlarımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz. Bu anlayışla ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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