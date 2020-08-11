Son dakika haberi... Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı Bir son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonlar ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonlar ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve hükümet binalarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan köprü kavşağı yakınlarına bir adet katyuşa roketinin düştüğünü bildirdi. Saldırının ardından olay yerine bomba uzmanlarının sevk edildiği belirtilirken, roketin kimin tarafından ve nereden atıldığına dair henüz yeterli bilgi elde edilemediği kaydedildi.

Bugün Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada da Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri bir konvoya bombalı saldırı düzenlediği duyurulmuştu. Açıklamada lojistik destek taşıyan tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlaması soncu tırların birinin taşıdığı konteynerin yandığı bildirilmişti.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in geçtiğimiz Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinin ardından koalisyon güçlerine ait askeri üslerin yanı sıra ABD misyonlarına saldırı düzenleniyor. ABD, saldırıların İran yanlısı Şii silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, hiçbir taraf saldırıları üstlenmedi. - ERBİL

Kaynak: İHA