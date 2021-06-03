Son dakika haberi! Bağdat'ta şiddetli patlama: 4 ölü
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Son dakika haberi! Bağdat'ta şiddetli patlama: 4 ölü

Son dakika haberi! Bağdat'ta şiddetli patlama: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarından meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarından meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Kazımiye bölgesinde yer alan bir halk pazarında patlamış mısır satan bir tezgahın kullandığı tüp aniden infilak etti. Halkın pazarda bulunduğu saatte meydana gelen şiddetli patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yaralanmaların çoğunun patlama sonrası meydana gelen izdiham nedeniyle meydana geldiği öğrenilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralıların yarısının tedavi gördükten sonra taburcu edildiği aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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