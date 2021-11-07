Son dakika haberi... Bağdat'ta patlama: 2 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir okul yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'ın güneyindeki el-Dore semtinde yer alan bir ilkokulun önünde el bombası patladı. Patlamada 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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