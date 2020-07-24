Son dakika haberi: Bağdat'ta kaçırılan Alman aktivist kurtarıldı Gelen son dakika haberine göre Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan Alman aktivist Hella Mewis güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan Alman aktivist Hella Mewis güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Askeri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazartesi günü başkent Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafında kaçırılan ve Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü'nün Kültür Departmanı Müdürü olan Hella Mewis'in güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını bildirdi. Aynı zamanda aktivist olan Mewis'in kurtarma operasyonuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - ERBİL Kaynak: İHA