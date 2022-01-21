Bağcılar TEM'deki ölümlü kazada ifadeler ortaya çıktı

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye çarpıp ölümüne neden olduğu iddia edilen taksinin şoförü Mesut A. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye çarpıp ölümüne neden olduğu iddia edilen taksinin şoförü Mesut A. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Taksi şoförü Mesut A. "Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı ya da bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yolcuları otobüs garına bıraktıktan sonra tekrar olay yerine geldim" dedi.

Kaza, 19 Ocak'ta saat 07.00 sıralarında Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a arkadan gelen taksinin çarptığı iddia edildi. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Mesut. A., çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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