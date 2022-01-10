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Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAĞCILAR'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü.

ANKARA (DHA) - BAĞCILAR'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, O3 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJ 1315 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmazken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

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