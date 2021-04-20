Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar'da yasa dışı yollarla silah imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar'da yasa dışı yollarla silah imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bulunan bir adreste yasa dışı yollarla silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bir süre takip ettikleri iş yerine bugün operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlılar iş yerinde çıkan seslerin dışarıdan duyulmaması için bir müzik tertibatı kurdukları belirlenirken yapılan silahları denemek için de içerisi kum dolu ve özel düzenekle hazırlanmış bir kova da bulundu.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü
11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü
Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu
Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu
Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı
Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bağcılar'da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:21:27. #1.16#

title