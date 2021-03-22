Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:54

Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 BIH 161 plakalı otomobil, 07 EGA 88 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 34 BIH 161 plakalı araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Bu sırada aynı yolda seyir halinde olan 34 EC 3198 plakalı otomobil, sol şeritte park halinde olan 55 JN 411 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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