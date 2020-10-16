Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA TRAFİK IŞIKLARINDA CAM SİLEN ÇOCUK KAMYON ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
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Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA TRAFİK IŞIKLARINDA CAM SİLEN ÇOCUK KAMYON ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

16.10.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:16
Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA TRAFİK IŞIKLARINDA CAM SİLEN ÇOCUK KAMYON ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Bir son dakika haberine göre Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE-Özgür EREN / BAĞCILAR'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk kamyonun altında kalarak öldü.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE-Özgür EREN/ BAĞCILAR'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk kamyonun altında kalarak öldü.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BEP 427 plakalı kamyon sürücüsü Murat K. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi. Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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