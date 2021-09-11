Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin daha önce bir kişi tutuklanırken aranan diğer şüpheli de gözaltına alındı.

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin daha önce bir kişi tutuklanırken aranan diğer şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 Eylül'de, saat 15.10 sıralarında Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde taksici İ.B.'ye (60) yönelik gerçekleşen "yağma", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" konusuyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, 3 Eylül'de şüphelilerden Uğur G'yi (28) yakaladı. Operasyonda Uğur G'nin olay sırasında kullandığı silah ve 10 mermi ele geçirildi. 23 suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olaya ilişkin devam eden çalışmalarda diğer şüpheli Yunus E.G. de (27) polis ekiplerince 8 Eylül'de gözaltına alındı. 13 suç kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay araç kamerasına yansıdı

Bu arada, olaya ilişkin görüntüler taksi şoförü İ.B'nin aracında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin önce şoförle tartışması, ardından araçtan inmeleri, taksicinin de araçtan inmesi, tartışmanın dışarıda devam etmesi, şoförün daha sonra otomobiline binerek uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

Aracın uzaklaştığı sırada şüpheli Uğur G'nin silahla ateş ettiği taksici yara almadan kurtulmuştu.

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
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Haber: Bağcılar'da taksi şoförüne silahla ateş açılmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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