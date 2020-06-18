BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ASFALTI KALDIRDI Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel suları, Bağcılar'da asfaltı kaldırdı.

İSTANBUL'DA etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel suları, Bağcılar'da asfaltı kaldırdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte sürücüler biriken su nedeniyle kontrollü ilerledi. Bazı evlerin de bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle oluşan sel suları, Bağcılar'da asfaltı kaldırdı. 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nin bir bölümünde asfaltın kalkması ile oluşan çukurlar nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Asfaltın zarar gördüğü bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar gören yoldaki kalkan asfalt parçalarını temizledi.

Kaynak: DHA