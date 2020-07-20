Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLMASI OLAYINA KARIŞAN BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLMASI OLAYINA KARIŞAN BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberi: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / BAĞCILAR'DA polise silahlı saldırıda bulunarak bir polisi şehit eden saldırganlardan Serdar B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLMASI OLAYINA KARIŞAN BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
20.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:35

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ BAĞCILAR'DA polise silahlı saldırıda bulunarak bir polisi şehit eden saldırganlardan Serdar B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serdar B. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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