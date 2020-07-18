Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA Bir son dakika haberine göre BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu.

Serdar ALTINTEPE- İstanbul DHA - BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aracının önüne park eden polislerin saldırıya uğradığı görülüyor. Polislere ateş açan saldırgan hızla kaçıyor Kaynak: DHA