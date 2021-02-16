Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davası

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 3'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ile diğer tutuklu sanık Serdar Balta'nın yargılandığı davada, bir çocuğun tahliyesine karar verildi.

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 3'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ile diğer tutuklu sanık Serdar Balta'nın yargılandığı davada, bir çocuğun tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Balta ile tutukla SSÇ Kadir A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Şehit polis memurunun babası Hakkı Gökteke ile eşi Cemile Gökteke ve müşteki polis memuru Yunus Nacar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya tutuksuz sanık SSÇ'ler Reis B. ve Oğuzhan I. da katıldı.

Mahkeme başkanı, SSÇ'ler Kadir A, Reis B. ve Oğuzhan I'nın Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının bu dava dosyasıyla birleştirildiğini ve savunmalarının alındığını hatırlattı.

Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Serdar Balta, ek süre istedi.

Söz verilen müşteki Yunus Nacar, olay tarihinde polis memuru olarak şehit olan ekip arkadaşı Erkan Gökteke ile görev yaptığını, ekip aracıyla seyir halindeyken cadde üzerinde iki şüpheli şahıs gördüklerini anlattı.

Müşteki Nacar, şahısların yüzünde pandemi nedeniyle maske olduğunu ve kapüşon taktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Olay tarihinden iki gün önce silahla yaralama olayı gerçekleşmişti. Biz aslında uyuşturucuyla mücadele ekibi olarak yapıyorduk. Uyuşturucu konusunda o bölgede sürekli çıkar kavgaları olurdu. Olay günü de şahısları gördüğümde şüphelendim. Şahıslarla göz göze geldiğimizde polis olduğumuzdan şüphelenip ya da anlamış oldular ki hızlanmaya başladılar. Araçla takip etmeye başladık, hatta ben aracın siren sesini çalıştırdım, polis olduğumuzu anlayıp durmaları için. Buna rağmen durmadılar, kaçmaya devam ettiler. Biz de şahısları takip etmeye başladık. Durmaları için uyardık. Durdurmak için araçla önlerini kestik. Araçtan ineceğim sırada sanık Serdar Balta belindeki silahı çıkartarak bana bir el ateş etti. Aramızda 1-1.5 metre vardı. Sanık kafa bölgeme ateş etti, mermi sırtımdan girerek, sağ omuzumdan çıktı. Buna rağmen sanığı yakalamaya çalıştım ama sanık durmadı. Sanık, bizim aracımızın arkasından dolaşarak ekip arkadaşım Erkan Gökteke'ye ateş etti. Ben Erkan'ın aracın içine düştüğünü fark ettim, sanık kaçmaya devam etti. 15-20 metre ileride Kadir A'nın baktığını gördüm. Serdar'ın koşması üzerine o da koştu. Hatırladığım kadarıyla Serdar adlı şahıs bir el bana bir el de Erkan'a silahla ateş etti. Ben olay nedeniyle ekip arkadaşımın ölümüne neden olan, beni öldürmeye teşebbüs eden ve ona yardım eden şahıslardan şikayetçiyim."

Şehit polisin eşi ve babası sanıklardan şikayetçi oldu

Şehit Erkan Gökteke'nin eşi Cemile Gökteke de, olayla ilgisi bulunan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

Erkan Gökteke'nin babası Hakkı Gökteke de, sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru U.K. de, sanık Serdar Balta ve SSÇ'leri taksiye binerken yakaladıklarını, SSÇ'lerden Reis'in kaçtığını belirterek, taksinin arka koltuğunda da iki adet tabanca ele geçirdiklerini aktardı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Serdar Balta'nın savunmasının alınmasının beklenmesine, SSÇ Kadir A'nın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

SSÇ Kadir A. da, şehit olan polisin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Benim bu olayla bir ilgim yoktur. 7 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Balta'ya savunmasını hazırlaması için süre vererek, SSÇ Kadir A'nın tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, delillerin büyük orada toplanmış olması, delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması ve bu aşamada adli kontrol tedbiri uygulamasının yeterli olacağını göz önüne alarak, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Sanık Serdar Balta'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Hepsinin tekrardan tutuklanmasını istiyorum"

Duruşmadan sonra konuşan şehit Erkan Gökteke'nin eşi Cemile Gökteke, geçen duruşmadaki gibi hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Çocuk mahkemesindeki duruşmada 2 sanık serbest kalmıştı. Bugün ağır ceza mahkemesinde eşimi vuranın direkt yakınındaki insan tahliye edildi. Ben bugün 2 yaşındaki çocuğumu evde ağlayarak bırakıp, dik durarak bu mahkemeye geliyorum. Ama her seferinde bize katillerin sevinçlerini yaşatarak evimize geri gönderiyorlar. Ben en son salondan çıkarken hakime de, 'Bir dahaki duruşmada da vuranı serbest bırakın, olsun bitsin, biz de boşuna gelmeyelim.' dedim. Çünkü biz her geldiğimizde birini serbest bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Eşinin husumetli olduğu biriyle yaşadığı kavgadan dolayı vurulmadığını, vatanı savunurken öldürüldüğünü aktaran Cemile Gökteke, sanıkların çelişkili ifade verdiğini, suçlarını da kabul etmelerine rağmen tahliye edilmelerini eleştirdi.

Tüm sanıkların tutuklanması isteyen Cemile Gökteke, "Çünkü benim eşimin canı bu kadar ucuz değildi. Ayakta durarak, buraya geliyorsam, ben onların ceza almasını görmek için geliyorum. Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Ben bu olayda parmağı olan, kendi ağızlarıyla bunları ifade eden, onaylayan, suçlarını kabul eden ve sadece 18 yaşının altında olduğu için çocuk diye geçen bireylerin hepsinin tekrar tutuklanmasını istiyorum. Bu hak değil, bu adalet değil. Daha 7 ay oldu, toprağı kurumadı." diye konuştu.

Hakkı Gökteke de, mahkemenin tahliye kararını eleştirerek, "Benim oğlum şehit oldu. Şehidin canının cezası sadece 6 ay mı? Esas katilin yanındaki kişi bu sefer serbest kaldı. Biz bir sefer yıkıldık, ikinci kez, üçüncü kez tekrar aynı acıyı bize yaşatıyorlar." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da polis memuru olarak görev yapan Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın 18 Temmuz 2020'de asayiş görevindeyken şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Kadir A'yı durdurmak istedikleri ancak bu kişilerin kaçtıkları anlatıldı.

Polis memurlarının, sanık Balta ve Kadir A. ile kovalamaca sonucunda bir sokakta karşılaştıkları ve polis memurlarının araçlarından indikleri belirtilen iddianamede, sanık Balta'nın belinde bulunan silahı çıkartarak polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği sonrasında ise şoför koltuğundan inen polis memuru Erkan Gökteke'ye ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanık Balta'nın, Nacar'ı öldürmeye teşebbüs ettiği, Gökteke'yi ise öldürdüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanık Serdar Balta hakkında "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Yaşı küçük sanıklar hakkında çocuk ağır ceza mahkemesine ayrı dava açılmıştı

Öte yandan olayla ilgili olarak yaşı 18'den küçük olan Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Balta'nın doğrudan öldürmeye yönelik ateş ettiği değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, sanık Balta ateş etmekteyken olayı seyreden Kadir A'nın olay yerine gitmediği, olaya karışmadığı ve ateş etme eyleminin akabinde kaçarak uzaklaştığı anlatıldı.

İddianamede, Kadir A. ile Balta'nın buluşarak ağaçlık alanda bir süre saklandıkları, Kadir A'nın, Reis B'yi arayarak olayı anlattığı ve Reis B'nin yanında bulunan Oğuz I'yı da alarak ticari bir taksiyle Kadir A. ve sanık Balta'nın yanına gittikleri ifade edildi.

Balta'nın tabancaları Reis B'ye saklaması için vermeye çalıştığı sırada Reis B'nin bunu kabul etmeyerek oradan kaçtığı aktarılan iddianamede, o sırada takipte olan kolluk görevlilerince Balta'nın yakaladığı anlatıldı.

İddianamede, Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 9'ar yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık'ta görülen duruşmada, Oğuzhan I. ve Reis B'ye isnat edilen suçun niteliği, delillerin büyük oradan toplanmış olması, karartılarak ve etkilenecek delil bulunmadığı, SSÇ'lerin tutuklu kaldığı süre, yaşı, çocukların tutukluluğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Çocuk Koruma Kanunu'nun amaç ve ilkeleri dikkate alınarak, haklarında yurt dışına çıkış ve karakola imza atma tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar vermişti.

Mahkeme, Kadir A'ya isnat edilen suçların kuvvetli varlığı ve katalog suçlarından olması nedeniyle tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı ertelemişti.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş