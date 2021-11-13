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Son dakika haberi... Bağcılar'da oto galerisine silahlı baskın : 3 ölü  (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bağcılar'da oto galerisine silahlı baskın : 3 ölü  (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.

İstanbul DHA - BAĞCILAR'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti.  Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.  Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydelirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.


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