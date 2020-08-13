Son dakika haberi... Bağcılar'da maske operasyonu
Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR'da kaçak maske üretimi yaptığı belirlenen tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi.
13.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:51
BAĞCILAR'da kaçak maske üretimi yaptığı belirlenen tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi.
- İstanbul
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Atölyeye dün düzenlenen operasyonda 36 bin maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA