Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı
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Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da polis ekiplerinin daire görünümlü kumarhaneye düzenlediği baskında, yaşlı adam polisten kaçmak için yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayarak kömürlüğe saklandı.

Bağcılar'da polis ekiplerinin daire görünümlü kumarhaneye düzenlediği baskında, yaşlı adam polisten kaçmak için yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayarak kömürlüğe saklandı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynattığı yönünde gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Bir süre daire görünümlü kumarhanenin giriş çıkışlarının kontrol eden ekipler, akşam saatlerinde baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, mekanda arama yaptı.

POLİS SİGARA DUMANI VE AÇIK PENCEREDEN ŞÜPHELENDİ

Kumar oynatılan mekanda inceleme yapan polis ekiplere, mekanda bulunan şahıslar kimsenin olmadığını söyledi. Ekipler mekandaki sigara dumanından ve pencerenin açık olmasından şüphelenerek, mekanın arka kapısından bahçeye çıkarak araştırma yaptı.

Yaşlı bir adam yaklaşık 2 metre yüksekten atlayarak kömürlüğe saklandı

Bahçede arama yapan ekipler, yan binanın demirlerinin açık olduğunu belirleyerek hızlı bir şekilde o bölüme geçti. Binanın yanında yaklaşık 2 metre aşağıda bir kömürlüğün olduğunu belirleyen ekipler, buraya indiğinde ise kömürlükte saklanan biri yaşlı iki kişiyi yakalayarak mekana getirdi. Öte yandan sokakta arama yapan ekipler, mekandan kaçtığını tespit ettiği şahıslara mekana getirerek cezai işlem uyguladı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı
Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı
Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı
Bağcılar'da kumar baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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