Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını

İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını Bağcılar'da iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda çıkan yangın, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı.

Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını

İSTANBUL - Bağcılar'da iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda çıkan yangın, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Bağcılar Kazım Karabiber Mahalle 292 Sokakta bulunan iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı. İçeride kimsenin olmaması olası bir facianın önünde geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını
Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını
Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını
Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ

İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 22:32:43. #1.16#

title