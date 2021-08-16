Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1230 Sokak'ta mobilya imalatı yapan 4 katlı iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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