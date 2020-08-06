Son dakika haberi | Bağcılar'da drone ile korona virüs uyarısı
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Son dakika haberi | Bağcılar'da drone ile korona virüs uyarısı

Son dakika habere göre Bağcılar'da drone ile korona virüs uyarısı Bağcılar'daki işyerlerine kapsamlı Kovid 19 denetimi İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Bağcılar'da da işyerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu.

06.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:31

Bağcılar'da drone ile korona virüs uyarısı

Bağcılar'daki işyerlerine kapsamlı Kovid 19 denetimi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Bağcılar'da da işyerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Bir yandan ekipler işletmeleri denetlerken diğer taraftan drone ile havadan, "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" şeklinde anonslar yapıldı.

KOVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılması istendi.

Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Bağcılar'da bugün "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan Korona virüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri kapsamlı olarak denetlendi.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Sağlık Müdiresi Hülya Zengin Tiryaki ve polis ve zabıta ekipleri Güneşli ve Bağcılar Meydanları'nda faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Aralarında lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu, telefon bayinin de bulunduğu birçok dükkan ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca işyerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kaymakam Eldivan, kurallara uyan esnafa teşekkür etti. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

Salgınla mücadele önem kazandı

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, yaptığı açıklamada kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede önem kazandığını ifade etti. Eldivan, "Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz" diye konuştu.

Drone ile sosyal mesafe uyarısı

Bu arada zabıta ekipleri ve polis denetimlerini gerçekleştirirken, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan, "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" şeklinde anons yaptı.

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Son dakika haberi | Bağcılar'da drone ile korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

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