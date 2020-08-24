Son dakika haberi... Bağcılar'da çocuklara "K-Pop" uyarısı Son dakika haberleri... Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Güney Kore'den tüm dünyaya yayılan, imaj ve yaşam tarzlarıyla "cinsiyetsizlik" başta olmak üzere takipçilerini olumsuz yönde etkileyen "K-Pop" müzik grupları konusunda uyarıldı.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Güney Kore'den tüm dünyaya yayılan, imaj ve yaşam tarzlarıyla "cinsiyetsizlik" başta olmak üzere takipçilerini olumsuz yönde etkileyen "K-Pop" müzik grupları konusunda uyarıldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 ay kapalı kalan ancak normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan Bilgi Evi'nde çocuklar dönüşümlü olarak tiyatrodan bilgisayara, geri dönüşümden görü kurallarına kadar 52 kulüpte eğitim alıyor.

Bu hafta düzenlenen etkinlikte ise Güney Kore'den başlayan ve tüm dünyada etkisini gösteren "K-Pop" tehlikesine dikkat çekildi.

Çocukların farkında olmadan bu akımlardan etkilendiğini vurgulayan eğitmenler, dışarı çıkmayan ya da ailesiyle zaman geçirmeyen çocukların, internette tamamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kızlardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan bu gruplardan etkilenebildiğini belirtti.

Özellikle arkadaşsız kalan ve ilgi gösterilmeyen çocukların bu tür akımlara yönelebildiğini vurgulayan eğitmenler, şu önerilerde bulundu:

"Çocuklar, giyimleriyle ve birbirlerine sahnede sergiledikleri tavırlarla dikkati üzerine çeken bu kişileri rol model aldıkları zaman büyük tehlikelere doğru yürümüş oluyorlar. Birçok veli de bunun farkında değil. Çözümün anahtarı ailede. İnternette her türlü insan var ve bir çoğu teknolojinin gücünü kullanarak çocukları kolayca tuzağa düşürebiliyor. Burada aile ve çocuk arasındaki iletişim çok önemli. Aile, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bunlara cevap verebilmeli. Yalnızlık, ilgisizlik ve sevgisizlik çocukların yanlış arkadaşlar edinmesine yol açıyor. Bu nedenle anne-babalar çocuklarıyla ilgilenmeli, onların nelerle meşgul olduğunu bilmeli."

Kaynak: AA