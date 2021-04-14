Son dakika haberi! Bağcılar Belediyesi ramazan etkinliklerini sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bağcılar Belediyesi ramazan etkinliklerini sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşturuyor

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bağcılar Belediyesi ramazan etkinliklerini sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşturuyor

Son dakika haber: Bağcılar Belediyesi, ramazana özel hazırladığı mukabele derslerini, çocuk eğlencelerini, tanınmış isimlerin ağırlandığı ramazan sohbetlerini ve sahur programını, çevrim içi ortamda gerçekleştiriyor.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

Bağcılar Belediyesi, ramazana özel hazırladığı mukabele derslerini, çocuk eğlencelerini, tanınmış isimlerin ağırlandığı ramazan sohbetlerini ve sahur programını, çevrim içi ortamda gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" denilerek 26 yıl önce başlatılan ramazan etkinlikleri, bu yıl da çevrim içi ve interaktif etkinliklerle sürdürülüyor.

Salgın kuralları dikkate alınarak her yaş grubu ve kesime uygun içerikte hazırlanan programlar, belediyenin sosyal medya hesaplarından izleyiciye ulaşıyor.

Bu kapsamda, her gün 14.00'te mukabele dersi, 16.00'da Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sohbeti ve 18.00'de Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu'nun sahnelediği çocuk tiyatrosu yayınlanıyor.

Ayrıca, her hafta kendi alanında tanınmış bir isim de belediyenin yeni hizmet binasında ağırlanarak, yapılan canlı sohbet, internet üzerinden yayınlanacak.

"Sahur Devriyesi" programı her gece farklı mahallede devam edecek

Etkinlikler kapsamında iftar sonrası sahne alan televizyon programcısı Dursun Ali Erzincanlı, Nat-ı Şerif ve şiirler okudu, Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler anlattı.

Her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" programının ilk konuğu ise "Baydamar" lakaplı radyo programcısı Ersin Koçbuğ oldu. Koçbuğ, Yenigün Mahallesi'nde davulcu ve meddahla dolaştı, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı ve pide ikram etti. Program, her gece farklı bir mahallede devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgın koşullarına rağmen rahmet ve bereket ayı ramazanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Özlemle aranan eski ramazan ayının coşkusunu yaşatmak için çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Çağırıcı, "İstiyoruz ki yeni nesil ramazanın manevi havasından mahrum kalmasın. İki yıl öncesine kadar bir arada yaptığımız programları bilgisayarlar, cep telefonları aracılığıyla hemşerilerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Çağırıcı, bu yıl da evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar ve sahur yemeği göndermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Cansu Dere Demet Akalın
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bağcılar Belediyesi ramazan etkinliklerini sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşturuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:42:48. #1.14#

title