Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden orman yangını için yardım seferberliği
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Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden orman yangını için yardım seferberliği

Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden orman yangını için yardım seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bağcılar Belediyesi, Manavgat'ta can ve mal kaybına yol açan yangına müdahale etmek ve yaraları sarmak için birimlerini seferber etti.

Bağcılar Belediyesi, Manavgat'ta can ve mal kaybına yol açan yangına müdahale etmek ve yaraları sarmak için birimlerini seferber etti. "Gün birlik günü" diyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın bölgeye sevk ettiği 16 personel, 5 su tankeriyle birlikte yangını söndürmek için var güçleriyle mücadele ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve herkesin ciğerini yakan orman yangını Bağcılar Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek için 1 koordinatör, 1 şef, 5 şoför ve 9 işçiden oluşan 16 kişilik özel ekip oluşturuldu. Çevre Koruma Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 su tankeri de hazırlandı. Hızlı bir şekilde yola çıkan yardım ekibi kısa süre sonra yangın alanlarına ulaştı. Zaman geçirmeyen ekipler, hemen işe koyulup yangını söndürmek için 24 saat esasıyla ara vermeden bütün güçleriyle çalışmaya başladı.

"Yaralara merhem olmak için oradayız"

Bu memleketin hepimizin olduğunu ve yaşanan bu acı durum karşısında sessiz kalamadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yangınlar içimizi çok acıttı. Her bir canlı için, yanan ağaçlarımız için evsiz kalan yaşam tehlikesi altında gözyaşı döken her bir canımız için ilk günden beri ciğerimiz yanıyor. Gün birlik olma günü ve biz öylece sessiz kalamazdık. Oradaki yaralara merhem olmak ve vatandaşlarımıza omuz vermek için yanlarındayız. 5 su tankerimiz ve 16 personelimiz ile birlikte Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve bölgedeki mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarına yönelik başlatılan fidan bağışı kampanyasına 20 bin fidan bağışlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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