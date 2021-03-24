Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden çocuklara kedi evi sürprizi
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Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden çocuklara kedi evi sürprizi

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:11
Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden çocuklara kedi evi sürprizi

Edinilen son dakika haberine göre Bağcılar Belediyesi, kendilerine ulaşan babaların istekleri doğrultusunda kedisi olan çocuklara sürpriz yapıyor.

Bağcılar Belediyesi, kendilerine ulaşan babaların istekleri doğrultusunda kedisi olan çocuklara sürpriz yapıyor. Ekipler, özel tasarımla üretilen rengarenk kedi evlerini minik hayvan severlere hediye ediyor. Bu sayede can dostlar soğuk havalarda sıcak bir yuvaya kavuşurken çocuklar da mutlu oluyor.

Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir hayatı olması için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel tasarımla üretilen kedi evlerini ilçe genelindeki park, nostalji bahçesi ve muhtelif noktalara yerleştiriyor. Estetik görünümüyle dikkat çeken evler, kışın yağışlı ve soğuk havadan yazın da aşırı sıcaktan sokak kedilerini koruyor. Böylece sokakta yaşayan minik dostlar, soğuk ve yağışlı havalarda korunmuş oluyor.

Sokakta yaşayan hayvanların rahat ve sıcak bir ortamda yaşamlarının devam ettirebilmesi amaçlı bu proje kapsamında vatandaşların isteklerine de kulak veriliyor. Çocuklarına sürpriz yapmak için belediyeyi arayarak talepte bulunan aile bireylerinin adreslerine kedi evleri götürülüyor. Ebeveynler de her şeyden habersiz olan evlatlarına sürpriz yapıyor.

"SABAH ARADIM HEMEN GETİRDİLER"

Kedi evi götürülenlerden biri de Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Akgün ailesi oldu. Evinin arka sokağında yaşayan kedi için belediyeden yuva istediklerini söyleyen Metin Akgün, "Kızım Bahar o minik kediyi çok seviyor. Sürekli onunla ilgileniyor. Havalar soğuyunca ne yapalım diye düşündük ve belediyeyi aramaya karar verdik. Sabah aradım hemen gün geçmeden yuvamızı getirdiler. Kızıma çok büyük sürpriz olacak. Okuldan geldi uyuyor. Uyandığında çok sevinecek. Bize bu imkanı sunanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sadece vatandaşların refahı için değil, hayvanların da güvende olması için çalıştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyor onlara sahip çıkıyoruz. Beslenmelerinden barınmalarına kadar her şeyiyle ilgileniyoruz. İsteyen hemşehrilerimize aynı gün kedi evlerini teslim ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kedi evleri daha da yaygınlaştırılacak.


Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden çocuklara kedi evi sürprizi
Son dakika haberi | Bağcılar Belediyesi'nden çocuklara kedi evi sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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