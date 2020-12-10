Son dakika haberi! Bafra'da tabancayla kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi! Bafra'da tabancayla kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

10.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:42
Son dakika haberi! Bafra'da tabancayla kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bafra ilçesinde bir kişi tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Bafra ilçesinde bir kişi tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir kahvehanede, M.Y, tabancasının kazara ateş alması sonucu sağ bacağından yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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