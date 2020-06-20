Son dakika haberi | Bafra'da gasilhane projesi başladı
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Son dakika haberi | Bafra'da gasilhane projesi başladı

Son dakika haberi: Bafra Belediyesi yeni gasilhane için düğmeye bastı.

Son dakika haberi | Bafra'da gasilhane projesi başladı
20.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:08

Bafra Belediyesi yeni gasilhane için düğmeye bastı. Eski gasilhanenin yıkımı gerçekleştirildi. Aynı alanda ihtiyaçlara cevap verebilecek modern gasilhane ilçeye kazandırılacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın seçim beyannamesinde yer alan yeni gasilhane Bafra'da önemli bir eksikliği daha gidermiş olacak. Yeni gasilhane yapılacak alanda incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, "Geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış gasilhanemizin yerine modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek yeni ve moren bir gasilhane yapılması için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Bu sözümüzü yerine getirebilmek için yoğun gayret içinde olduk. Projemizle ilgili çalışmalarımız başladı. İnşallah kısa süre içeresinde Bafra'mızın hizmetinde olacak" dedi.

Yeni gasilhanenin bünyesinde bay-bayan gasilhane, morg, bekleme salonu,2 adet personel ve memur odası, bay-bayan imam odası, arşiv odası, çay ocağı, kefen ve malzeme deposu ve bay-bayan-engelli tuvaleti yer alacak. Yeni Gasilhane çalışması süresince Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan gasilhane hizmet verecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye giren öğrencilerin velilerini ziyaret ederek onların heyecanlarına ortak oldu. Sınav yapılan okullarda çocuklarını büyük bir heyecan içerisinde bekleyen velilerle sohbet ederek onlara destek oldu.

Başkan Kılıç, çocukları sınava giren velilerle sohbet ederek, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmalarında velilere büyük görev düştüğünün altını çizdi. Bafra'da sınava girilen tüm okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, sınavda görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere de kolaylıklar diledi.

Başkan Kılıç, "Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Ailelerin her koşulda evlatlarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. Evlatlarımız çok kıymetli, onlar bizim göz bebeğimiz, yarınlarımız. Yarınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleri ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmaları Vatanımıza ve Milletimize faydalı bireyler olasıdır" diye konuştu.

Bafra Belediyesi çocuklarını bekleyen velilere maske, kolonya, dezenfektan dağıtımı yaparak su ikramında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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