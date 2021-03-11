Son dakika haberi: Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
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Son dakika haberi: Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

11.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:45
Son dakika haberi: Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika haberleri: Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bafra'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.S, hırsızlık suçundan 11 yıl 5 ay cezası olan E.T. ile cezaevinden firar nedeniyle 5 yıl hapis cezası verilen A.A'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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