Son dakika haberi... Bafra'da çalınan otomobil bulundu
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Son dakika haberi... Bafra'da çalınan otomobil bulundu

19.11.2020 07:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 07:09
Son dakika haberi... Bafra'da çalınan otomobil bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde 11 gün önce park halinde çalınan otomobil polis ekiplerince, bazı parçaları alınmış halde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 gün önce park halinde çalınan otomobil polis ekiplerince, bazı parçaları alınmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce Aydın Nar'a ait 55 FS 360 plakalı otomobil Çilhane Mahallesi Elmas Yıldız Sokak'ta park halindeyken çalınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda otomobilin ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Karpuzu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Karpuzlu Mahallesi'ne giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.I'ya ait evin garajında otomobili bazı parçaları sökülmüş bir vaziyette buldu. Otomobil, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine teslim edildi. İ.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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